Sconfitta casalinga per l'Atlante Grossetocontro la Dozzese di Imola

Grosseto: Sconfitta casalinga per l'Atlante Grosseto battuta 4-1 dalla Dozzese. Una grande partita al Palabombonera fra due grosse realtà calcistiche. La sorpresa è stata proprio l'Atlante Grosseto che per buona parte della gara, pur fallendo tanti tiri liberi, ha giocato alla pari contro una formazione che sulla carta è già considerata la probabile vincitrice del campionato. Nel primo tempo, che finisce 1-0 per la Dozzese futsal di Imola, i biancorossi reggono la partita, giocando bene e penalizzati forse da decisioni arbitrali poco gradite anche dal pubblico. Nel secondo tempo altre tre reti della squadra avversaria, e la partita termina con la sconfitta dell'Atlante. A fine gara i complimenti dell'allenatore Vanni ai ragazzi di mister Izzo. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Baluardi, Leandrinho, Gianneschi, Imperato, Mateo, Liburdi, Tamberi, Guarducci, Lessi, El Johari. Allenatore Alessandro Izzo.

DOZZESE: Sapia, Drago, Yeray, Giagnorio, Galliniga, Hassane, Muraca Butturini, Kakà, Kasimi, Sangiorgi, Martella, Creaco. Allenatore Leonardo Vanni. ARBITRI: Alessandro Accomando di Olbia e Roberto Galasso di Aprilia; cronometrista Simone Scifo di Firenze. MARCATORI: 14′ Kakà. 4′ st Butturini, 6′ st Hassan, 17′ st Kakà,18′ st Liburdi.





