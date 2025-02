Grosseto: Auser Grosseto Filo Soccorso Argento ODV, con sede in Via de Nicola, 19, esprime le condoglianze di tutta l’associazione e ringrazia sentitamente la famiglia della signora Piccioli Gabbrielli Franca, scomparsa recentemente, per la volontà di voler sostenere, con donazione liberale, le attività quotidiane che l’associazione svolge nel sociale.