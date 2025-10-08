Scomparsa di Marcello Barontini, il cordoglio del Parco della Maremma

Il direttore Giunta: “Ha avuto sempre un rapporto di collaborazione con il Parco, incentrato su dialogo e scambio”. Dal direttore e dal presidente le condoglianze ai familiari

Grosseto: “A titolo personale e a nome del Parco della Maremma esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Marcello Barontini”. Enrico Giunta, direttore dell’ente Parco regionale della Maremma (foto cover di Michele Guerrini), commenta così la recente notizia: “Barontini è stato per molti anni presidente della Circoscrizione Alberese–Rispescia e ha sempre avuto un rapporto di grande collaborazione con il Parco, incentrato sul dialogo e sullo scambio. Nutriva un profondo rispetto per le istituzioni, ed è proprio con questo spirito che, negli anni, ha dialogato con l’ente. Credeva nel progetto dell’area tutelata e non ha avuto timori nel prendere posizione anche nei periodi di tensione e turbolenze, tanto che è stato contestato anche duramente. Ho avuto modo di apprezzare molto le sue doti e la sua umanità e, per questo, la sua dipartita mi colpisce, e ci colpisce, in modo particolare”.

Si unisce al cordoglio anche il presidente Simone Rusci: “Alla famiglia di Barontini e ai suoi cari – concludono Giunta e Rusci - porgiamo, quindi, le nostre più sentite condoglianze”.