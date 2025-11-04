Rinvenuti senza vita i due uomini dispersi nel porto di Livorno
Sciopero nazionale: la farmacia di Capalbio paese rimane aperta
Capalbio: Il giorno 6 novembre è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale dipendente delle farmacie private per il rinnovo del Ccnl.
Felia, in quanto azienda, tutela il diritto allo sciopero dei suoi dipendenti, ma a tutela della salute dei cittadini garantirà la continuità del servizio farmaceutico presso la sua sede di Capalbio paese dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.