Sciopero nazionale il 3 ottobre: garantiti i servizi sanitari essenziali

L’astensione dal lavoro riguarda tutte le categorie pubbliche e private; Asl Toscana Sud Est assicura urgenze e prestazioni minime.

Grosseto: Sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025 proclamato da SI COBAS. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del giorno 3 ottobre 2025 a fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

Asl Toscana Sud Est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero.