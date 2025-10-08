Sciopero Nazionale del settore Igiene Ambientale venerdì 17 ottobre

L'astensione dal lavoro, indetta da FP-CGIL, FT-CISL, UILTrasporti e Fiadel, potrà causare disagi. Saranno garantiti i servizi minimi essenziali.

Grosseto: Le OOSS FP-CGIL, FT-CISL, UILTrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero nazionale di settore per venerdì 17 ottobre.

L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.

Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.



