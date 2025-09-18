Tennis: al Marina Sport Center l’estate incorona re e regine del doppio
Sciopero generale lunedì 22 settembre
Lunedì 22 settembre sciopero generale indetto da USB Lavoro Privato comunicato da Sei Toscana
Grosseto: Sei Toscana comunica che USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero generale per la giornata di lunedì 22 settembre.
L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio.
Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.
