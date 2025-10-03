Sciopero generale indetto dall'Organizzazione Sindacale S.I COBAS

Sei Toscana comunica che l’Organizzazione Sindacale S.I. COBAS ha proclamato uno sciopero generale per la giornata di venerdì 3 ottobre.

Follonica: L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio. Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.