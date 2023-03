Politica Schlein, On. Fratoianni (Verdi Sinistra): "Che squallore dal sindaco di Grosseto" 2 marzo 2023

"Ma che gente c'è dalle parti della destra?"

Roma: "Tolga il disturbo dalle Istituzioni. Ma Meloni che ne pensa? Paragonare la nuova segretaria del Pd ad un animale è di uno squallore vergognoso. Se poi a farlo è un sindaco, quello di Grosseto in questo caso, è ancora più inqualificabile. Ma che gente c’è dalle parti della destra?" Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. "Naturalmente ora dirà che era tutto uno scherzo. Ma uno cosi - prosegue il leader di SI- dovrebbe togliere il disturbo dalle Istituzioni e rifugiarsi in una bettola. Sono curioso davvero di sapere - conclude Fratoianni - cosa ne pensa Giorgia Meloni di un suo rappresentante così". Seguici





