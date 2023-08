Attualità Schiusa diurna per le tartarughe di Roccamare 20 agosto 2023

Redazione

Castiglione della Pescaia: Sono nati ieri mattina, una schiusa diurna, i tartarughini dei nidi di Roccamare.

«La prima testolina è sbucata dalla sabbia alle 8.45, l'apripista è arrivata al mare alle 9.25 e dopo di lei altri 29 tartarughini l'hanno seguita nella corsa verso il mare - raccontano i volontari di tartAmare -. Ringraziamo di cuore la comunità della Pineta di Roccamare per la collaborazione con i nostri volontari, il comune di Castiglione della Pescaia per averci assistito nella creazione del corridoio e tutto il team scientifico e volontario di tartAmare che da fine maggio si adopera al meglio per arrivare a questi traguardi». I 30 tartarughini, molto vispi, in pochi minuti hanno raggiunto il mare cristallino sotto gli occhi strabiliati di chi era lì in spiaggia.



