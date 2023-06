Scelta la nuova immagine della Commissione provinciale Pari opportunità

Agli studenti e alle studentesse della quarta B del Liceo artistico di Grosseto, è stato chiesto di reinterpretare l'immagine della Commissione provinciale per le Pari Opportunità ispirandosi all’art. 3 della Costituzione italiana.



Grosseto: I loro progetti sono stati esposti dall’8 al 19 maggio nel Palazzo della Provincia dando la possibilità alla cittadinanza e alle componenti della Commissione provinciale Pari Opportunità di vederli e di esprimere delle preferenze.





Successivamente si è riunita la giuria tecnica, composta da Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, Germano Paolini, pittore, esperto di arti visive, Marianna Guidoni, esperta comunicazione. Dopo un’attenta valutazione dei disegni e tenendo conto anche delle preferenze precedentemente espresse, la giuria tecnica ha scelto il disegno dello studente Luca Brizzi, con la seguente motivazione: “Nella sua semplicità riesce a esprimere con più sfumature la complessità delle pari opportunità, dimostrando sensibilità verso la disabilità. Rispetto agli altri elaborati, l'immagine risulta funzionale a essere utilizzata come logo della Commissione provinciale Pari Opportunità per l'adattabilità dei cromatismi e per l'utilizzo dei materiali finali”.

Questa mattina, al Polo Bianciardi, il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, insieme alla consigliera provinciale Cecilia Buggiani, alla Presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità, Veronica Tancredi, e a Gisella Ginanneschi, componente della Commissione, ha incontrato gli studenti e le studentesse, donando alla scuola e alla classe una targa di riconoscimento per aver lavorato a questo progetto.

“I ragazzi sono stati i veri protagonisti di questo percorso, – afferma Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale Pari Opportunità - hanno riflettuto sulla complessità delle Pari Opportunità nel senso più ampio del termine. Coinvolgere la scuola nell’elaborazione del logo ci ha permesso di entrare in contatto con i giovani e con la cittadinanza, attraverso la mostra a Palazzo Aldobrandeschi. Difficilissimo scegliere il logo vincitore, in quanto i lavori erano tutti di qualità e ricchi di significato. Complimenti ancora ai ragazzi e un ringraziamento speciale al professor Walter Palladino che li ha seguiti e alla dirigente scolastica del Polo Bianciardi Barbara Rosini.”

“Abbiamo affrontato il tema delle pari opportunità coinvolgendo gli studenti in una riflessione sull’articolo 3 della nostra Costituzione, - ha sottolineato il presidente della Provincia, Francesco Limatola – uno degli articoli che ritengo tra i più belli della nostra carta costituzionale, perché esprime il concetto di uguaglianza e impegna lo Stato nel rimuovere gli ostacoli che di fatto la limitano. Un articolo che, tra l’altro, porta la firma di una donna, Teresa Mattei, che era la più giovane eletta all’Assemblea costituente. Un esempio importante di quanto i giovani, allora come oggi, siano una risorsa fondamentale per affermare nella nostra società i valori democratici”.

“Ringraziamo il liceo artistico di Grosseto – ha dichiarato la consigliera provinciale, con delega alle Pari Opportunità, Cecilia Buggiani -per essere sempre attento e disponibile ad avviare progetti in collaborazione con le istituzioni locali e con le altre realtà cittadine, facendo fare importanti esperienze ai propri studenti”. Questa non vuole essere un'iniziativa fine a se stessa: la Commissione provinciale per le Pari Opportunità intende lasciare aperto un canale con i giovani, che possono inviare le loro riflessioni sulle pari opportunità alla Commissione scrivendo a commissionepo@mail.provincia.grosseto.it