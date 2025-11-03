“Scegli la salute: i sani stili di vita”. L’iniziativa di Spi Cgil e della zona distretto Colline dell’Albegna di Asl Tse

Iniziativa pubblica giovedì 6 novembre a Orbetello

Orbetello: Spi Cgil Grosseto e la zona distretto Colline dell’Albegna di Asl Tse insieme per la prevenzione primaria. Giovedì 6 novembre, al centro culturale Paragrano erboristeria in piazza del Plebiscito 10 a Orbetello, a partire dalle ore 15:30, si terrà la conferenza aperta al pubblico dal titolo "Scegli la salute: i sani stili di vita" organizzato dallo Spi Cgil Orbetello e dal servizio di Fisioterapia della zona distretto Colline dell’Albegna nell'ambito di una campagna di informazione che toccherà diverse realtà della provincia.

«Questa iniziativa, così come le altre che abbiamo portando avanti in altre realtà della provincia - spiega Cristiana Duetti, della segreteria provinciale Spi Cgil - sono diretta conseguenza di un protocollo di intesa firmato nel febbraio 2023 dallo Spi Cgil delle province di Siena Arezzo e Grosseto con l’Azienda sanitaria toscana sud est. L'obiettivo comune sul quale lavorare è quello della prevenzione dei principali fattori di rischio presenti nei contesti di vita e di lavoro, per mantenere lo stato di salute e di benessere della popolazione».

«Questa collaborazione - dichiara Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna di Asl Tse - è molto importante per cercare di allargare la sensibilizzazione dei cittadini di Orbetello e non solo per la prevenzione delle malattie osteo articolari. Fra le azioni che intendiamo promuovere c’è quella dell’attività fisica adattata, una opportunità fondamentale per la nostra comunità. Gli incontri che proponiamo agiscono su un doppio binario, da una parte fare aggregazione e quindi stare insieme contribuendo al consolidamento di relazioni sociali. Dall’altra, grazie ai nostri fisioterapisti, riusciamo a offrire momenti di attività fisica per mantenersi in forma e quindi facciamo prevenzione attiva»

L’esperienza dei dottori al servizio dei cittadini

«L'iniziativa di giovedì 06 - dice la segretaria dello Spi Cgil di Orbetello, Tiziana Massetti - è voluta fortemente perché abbiamo a cuore la salute dei nostri iscritti in particolare e di tutti i cittadini in generale. E ringrazio la Asl per averci dato l'opportunità di poter avvalersi della professionalità dei suoi operatori messi a disposizione dal Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e della prevenzione».

All'iniziativa di giovedì parteciperà il fisioterapista Giuseppe Tintori esperto in Attività fisica adattata (AFA) che illustrerà i vantaggi dell'attività fisica nel prevenire le patologie tipiche delle persone anziane. Sarà presente anche la dietista Valeria Franci che illustrerà quanto incidono qualità e quantità dell’alimentazione sul benessere psicofisico e sulla prevenzione di molte malattie.

Chiuderà gli interventi la dottoressa di medicina generale Giulia Marini per portare il contributo dei medici quotidianamente più vicini ai pazienti del territorio.

«Lo Spi Cgil auspica attraverso la realizzazione di questi eventi - conclude Cristiana Duetti della segreteria provinciale dello Spi Cgil – che la popolazione più anziana, ma anche i più giovani (ricordiamo che l’evento è aperto a tutti), abbiano sempre più a cuore la prevenzione e il concetto di benessere psicofisico, affinché si parli sempre più di salute e meno di malattia».



