Scavi a Vignale: Incontri con le voci dell’archeologia

di Tìndara Rasi



Grosseto: Presso l’aula magna dell’Università di Grosseto giovedì 9 maggio 2024 si è svolta una conferenza relativa agli scavi archeologici di Vignale. L’evento era inserito nel ciclo di incontri intitolato “Incontri con le voci dell’Archeologia”, promosso dall’Associazione Archeologica Maremmana, dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano e dall’Università di Siena. Durante il pomeriggio, la dottoressa Elisabetta Giorgi, ricercatrice in Metodologia della Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali di Siena, ha illustrato l’appassionante e complesso excursus che ha portato l’equipe guidata dal Direttore del Dipartimento Enrico Zanini, all’individuazione del sito di Vignale, già intercettato nell’Ottocento e poi caduto nel dimenticatoio. Dall’antichità, in prossimità dell’antica laguna di Falesia e di una importante via, la Vecchia Aurelia, era stata infatti fortuitamente trovata da Leopoldo II di Lorena una pavimentazione musiva all’interno di un edificio termale. Il Granduca di Toscana si era attivato quindi nel cercare di istituire una sorta di “parco archeologico”, progetto di grande lungimiranza che adesso si vorrebbe portare a compimento. Il piccolo “incidente” nel ritrovare tale sito, dovuto al disegno di Leopoldo II che intendeva realizzare una strada proprio lì, aveva innescato una serie di trattative, attestate da lettere ritrovate in archivio, che testimoniano i tentativi di convincere il cavaliere pisano Lelio Franceschi, il proprietario di allora, a costruire già dal 1834 dei sistemi di protezione del sito appena scoperto: un cancello intorno al “campo del mosaico”, una siepe di protezione, una “casa” per proteggere i meravigliosi mosaici del pavimento, e la richiesta di coltivare solo vitigni e alberi. Nel secolo scorso la meccanizzazione agricola ha rovinato ciò che il tempo aveva preservato, tanto che, se nelle carte del 1906 appariva ancora un sito denominato “C. del mosaico”, inizialmente interpretato per errore come “Campo” e successivamente scoperto essere “Casa”, nelle successive il toponimo non fu più evidenziato.

Dopo un’aratura profonda, nel 1968 il sito venne dichiarato distrutto e solo nel 2003 le indagini sono riprese a seguito del tentativo di impianto di un nuovo vigneto. Nonostante l’esito negativo di magnetometria e resistività, in seguito a ricognizione superficiale e a piccoli sondaggi è stata confermata la presenza di una villa “litorale”, affacciata da un lato alla laguna di allora e dall’altro in prossimità della via Aurelia antica. Scavando l’ampio sito, esteso per oltre 3 ettari, sono stati rinvenuti pavimentazione in basoli, impianto termale, stazione di sosta, pavimenti in opus sectile e tarsìe marmoree, muri in opera reticolata, tegole bollate con il marchio di Marco Fulvio Antioco, sepolture senza corredo (quelle scoperte fino ad ora non ne hanno, ma i reperti superficiali permettono di ipotizzare che alcune di esse un corredo lo avessero). La villa, che a quanto confermano le evidenze archeologiche subì alterne vicende, compresa una fase di abbandono presumibilmente in epoca gota, è stata modificata negli usi molto a lungo. Visti i ricchi apparati risulta di committenza alta. Una delle ipotesi al vaglio è che possa essere divenuta a un certo punto proprietà dell’ostrogoto Teodato, nipote di re Teoderico di Ravenna.

Nonostante i numerosi ritrovamenti di terme, villa e stazione di posta, il pavimento individuato da Leopoldo II è invece tornato alla luce soltanto nel 2014 grazie a una foto dell’aeronautica inglese RAF, che ha permesso di ritrovare la “Casa del mosaico”. Il pavimento è riapparso fortunatamente integro, poiché era stato occultato nel tempo sotto un annesso agricolo, coperto da sabbia e terra, ma non divelto. L’olio dei motori dei macchinari agricoli ha patinato di nero le tessere, ma ciò che aveva visto il Granduca è tornato finalmente alla luce. Tra i disegni dei mosaici, interessante l’immagine del giovane che siede sul globo celeste e ha l’anello del tempo in mano, circondato dalle raffigurazioni delle quattro stagioni. La dottoressa Giorgi si è soffermata a illustrare i rifacimenti del mosaico pavimentale fatti nei secoli dai proprietari, riconoscibili per l’uso di tessere musive sempre più grandi e tagliate in materiale diverso da quello della prima fase.

In chiusura, il Professor Zanini ha sottolineato l’importanza di essere stati da sempre riconosciuti dalla comunità locale come studiosi capaci di valorizzare Vignale, un aspetto non scontato né comune. Gli addetti ai lavori, i ricercatori, gli esperti che si sono succeduti nei lavori di scavo del sito, hanno finito con l’essere percepiti come “persone del luogo”. Le scolaresche, l’amministrazione e gli abitanti stessi hanno mostrato interesse e rispetto durante il procedere dei lavori, molto spesso arrivando anche a sostenere le campagne archeologiche con azioni di crowdfunding collaborative. A chiusura di ogni campagna di scavo la frase di commiato è stata sempre: “Vi aspettiamo l’anno prossimo”. L’auspicio pertanto è che tale sito divenga presto un parco archeologico pubblico a beneficio di tutti, come sognato da Leopoldo II, estendendo le ricerche anche al castello di Vignale, attualmente coperto dalla vegetazione. In tale ottica ha lavorato il direttore Zanini per tutti questi anni di ricerca, cedendo adesso il testimone alla dottoressa Giorgi che subentra ufficialmente nel proseguimento delle attività archeologiche di Vignale.