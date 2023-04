Scatta la 48° edizione della Coppa Bruno Passalacqua

Torna il grande calcio giovanile a Grosseto. Dal 2 maggio al 23 giugno. Il palcoscenico sarà il bellissimo centro sportivo “ Frida Bottinelli Brogelli” dell'Invictasauro. 16 le squadre al via, tra le novità il debutto del Sant'Andrea mentre non ci sarà il Roselle. Vernissage con Grosseto, vincitore della scorsa edizione, opposto a Nuova Grosseto.



Grosseto: Torna il grande calcio giovanile con la 48° Coppa “Bruno Passalacqua”, manifestazione riservata alla categoria juniores, che andrà in scena sull'impianto di via Adda, il palcoscenico sarà il bellissimo centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” dell'Invictasauro.

Il via martedì 2 maggio alle ore 21:15 per concludersi venerdì 23 giugno.

Sedici le squadre al via. Vernissage con Grosseto, vincitore dell'ultima edizione e grande favorito, e Nuova Grosseto. E sarà subito derby.

C'è grande attesa per il massimo evento giovanile maremmano organizzato dall'ASD Invictasauro in collaborazione con il Milan Club Passalacqua di Grosseto, il gioiello di patron Francesco Luzzetti.

Apertura con il Grosseto, dominatore della precedente edizione e grande favorito, che sarà opposto alla Nuova Grosseto. Grande novità il debutto del Sant'Andrea e del Fonteblanda.

Sarà ancora una volta il rinnovato impianto sportivo di via Adda ad ospitare la manifestazione, molto attesa un po' da tutti.

La Coppa “Passalacqua” sarà ancora una volta il battesimo del calcio giovanile maremmano, da dove ogni anno escono fuori dei “campioncini” che sicuramente avranno un futuro.

Patron Luzzetti, già alla presentazione, ha espresso grande fiducia per una edizione del torneo ad alto livello ed i presupposti non mancano, sarà sicuramente un grande spettacolo per la felicità del pubblico e dei molti appassionati, sarà ancora una volta un palcoscenico di alto livello.

Come abbiamo detto, sedici le squadre al via, suddivise in quattro gironi. Teste di serie Grosseto (girone A), Atletico Piombino (girone B), Atletico Maremma (girone C), FollonicaGavorrano (girone D).

Dopo l'apertura, scenderanno in campo nel girone A, Manciano e Ribolla.

Grande favorito il Grosseto, ma sarà interessante vedere all'opera anche l'Atletico Piombino, sempre brillante antagonista dei grifoncini, unitamente al FollonicaGavorrano e Venturina. Grande assente il Roselle, mentre c'è curiosità nel vedere all'opera Sant'Andrea e Fonteblanda.