Scatta da Punta Ala Eroica Juniores Nations' Cup. Al via 28 squadra di cui ben 17 squadre nazionali

Castiglione della Pescaia: Saranno 165 i corridori che da giovedì 18 aprile a domenica 21 aprile, si sfideranno sulle strade, spesso bianche, delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, in occasione della seconda edizione di Eroica Juniores - gara di Coppa delle Nazioni 2024. Al via ci saranno 28 squadre di cui 17 squadre nazionali: Austria, Belgio, Italia, Francia, Germania, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti d'America, Ucraina, Ungheria. Al via anche 7 squadre da tutta Europa: Decathlon Ag2R La Mondiale (FRA), Fensham Hoves Mas Design (GBR, Jegg Dir Academy Visma (OLA), PC BAix Ebre (SPA), Team Grenke Auto Eder (Bora) GER), Team Alta Austria (AUT), Team Veleka (CZE). Partecipa anche il tram italiano "Vangi – Il Pirata – Sama Ricambi" e tre rappresentative regionali: Lombardia, Sicilia, Toscana.

"La corsa è molto dura sin dalla cronosquadre - sottolinea Dino Salvoldi - CT della nazionale italiana che schiera Andrea Donati, Giacomo Rosato, Stefano Viezzi, Andrea Bessega, Andrea Montagner, Mattia Proietti Gaiardoni - e fino all'arrivo di Chiusdino l'esito della corsa sarà incerto. Penso che le squadre straniere siano molto ben organizzate e vedo molto forti anche la Slovenia e gli Stati Uniti. Ma anche noi dell'Italia abbiamo una squadra molto competitiva".

La tappa nel dettaglio

Giovedì 18 aprile

1a tappa (1a semitappa):

Punta Ala (GR) - Castiglione della Pescaia (GR) di km 22.5 - Cronometro a squadre di 22.5 km. Il percorso propone un breve tratto in salita in avvio e l'ascesa di Querce Mercata (2.3 km al 3.5%; max 7%) poco dopo metà percorso. Il resto del percorso risulta completamente pianeggiante, su strade ampie e rettilinee.

1a tappa (2a semitappa):

Castiglione della Pescaia (GR) - Castiglione della Pescaia (GR) di 68.3 km. La seconda semitappa presenta un primo assaggio con la strada bianca, la caratteristica di Eroica Juniores. L’altimetria racconta di una corsa non durissima che offre, comunque, diverse occasioni per andare all’attacco. All’inizio tappa si sale al GPM di Giuncarico (2.8 km al 5.8%; max 11%), poi si affronta il settore sterrato di Prile in leggera salita (media 3.5%) e lo strappo finale a fianco del borgo alto (600 mt al 10.5%, max 15%) per raggiungere Castiglione della Pescaia. La corsa prevede poi il circuito finale di 23 km che ripropone le due ultime asperità. L’ultimo strappo è a poco più di 2 chilometri dall’arrivo.