Scassinata la porta della stanza del commiato del cimitero di Ravi

Gavorrano: "Questa mattina, venerdì 12 settembre, è stato segnalato alle autorità competenti un grave atto vandalico presso il cimitero di Ravi. Ignoti hanno scassinato la porta della stanza del commiato e si sono introdotti all’interno, aprendo due sacche contenenti resti provenienti da esumazioni.

L’Amministrazione comunale condanna fermamente il gesto e qualsiasi azione che offenda la memoria e la sensibilità della comunità locale. Il Comune ha provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti non appena ricevuta la segnalazione. La porta della stanza del commiato è stata prontamente riparata dalla squadra esterna del Comune", termina la nota.