Scarlino verso le Amministrative. Niccolini: "Il mio impegno per l'Introduzione del Salario Minimo"

Scarlino: Luca Niccolini, candidato sindaco con la lista Scarlino Nel Cuore, si impegna a portare l'esperienza di comuni come Livorno e Firenze nel nostro territorio, introducendo l'obbligo del riconoscimento del salario minimo negli appalti pubblici.



"Il lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione italiana - afferma Niccolini - e come candidato Sindaco, mi impegno a garantire questa tutela anche a Scarlino".

Prendendo esempio da esperienze virtuose di altri comuni, la lista Scarlino Nel Cuore si propone di introdurre l’obbligo del riconoscimento del salario minimo di 9 euro per quelle aziende che aderiscono ai bandi pubblici , assicurando un equo compenso per il lavoro svolto.

"Questa non è solo una battaglia politica, ma una battaglia di civiltà - continua Niccolini -. Anche nel passato abbiamo visto che, se armati di forza di volontà, possiamo portare a compimento grandi cose per il bene di tutti e per questo ci impegneremo nella prossima amministrazione per portare avanti questa importante iniziativa, garantendo il rispetto dei diritti e del benessere dei lavoratori di Scarlino".