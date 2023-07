Scarlino: Torna la “Cena in bianco”

Giovedì 20 luglio nelle vie del borgo scarlinese tutti in abito bianco per un appuntamento davvero speciale



Scarlino: Torna a Scarlino la “Cena in bianco”: l’appuntamento è giovedì 20 luglio nelle vie del borgo scarlinese. “Educazione, estetica, ecologia, eleganza, etica”, sono questi i punti cardine del format previsto dal marchio “Unconvetional Dinner”, cui l’Amministrazione comunale ha aderito per l’organizzazione della cena. Ed ecco quali sono le “regole” dell’iniziativa: ai commensali è richiesto un abbigliamento totalmente bianco (sono graditi cappelli, nastri e fiori tra i capelli). Il tavolo sarà già allestito con il tovagliato bianco ma gli ospiti potranno portare da casa allestimenti vari, come candelabri, centritavola, candele (molte, per illuminare), decorazioni, segnaposti e qualsiasi altro oggetto sia pertinente, sempre rigorosamente bianco, solo cibo e bevande potranno trasgredire la regola. Le attività del borgo di Scarlino prepareranno dei menù sfiziosi che potranno essere ritirati dopo l’allestimento e che saranno a pagamento. L’evento vuole essere rispettoso della natura, per questo non sono consentiti bicchieri di carta, piatti di plastica, tovaglioli di carta, lattine, e tutto quello che genera rifiuti non sostenibili. Sarà possibile richiedere il menù al momento della prenotazione della cena, ma chi vuole potrà portare da casa il proprio pasto, sempre rispettando le regole previste dalla cena (no carta, no plastica e no alluminio).

È necessaria comunque la prenotazione tramite mail a eventiprogettoborghi@gmail.com oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 345 4550293 indicando il nominativo e il numero delle persone. L’evento sarà accompagnato dalla musica di Chris Conti e Luca “Lux” Simoni, duo acustico composto da chitarra, basso e voce che animerà la serata.

L’organizzazione dell’evento è stato affidata a “Coopera Progetto Borghi” che attualmente ha avviato il progetto di “Accoglienza turistica diffusa” nel borgo di Scarlino, così come in altri borghi della Maremma, iniziativa che ha come obiettivo la valorizzazione e la rigenerazione di questi piccoli ma importanti territori. L’evento inizierà alle ore 18.30 con l’allestimento della tavola, l’asporto è previsto dalle 19.30 alle 20.

Gli organizzatori ringraziano la lavanderia Valentini Carlo e figlie per la fornitura delle tovaglie e tovaglioli, Il Petalo di Cinzia Galdi di Scarlino per gli allestimenti, le Bandite di Scarlino e Il Nodo per la fornitura dei tavoli e delle sedute. Infine si ringraziano le attività che hanno aderito alla cena.