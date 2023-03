Scarlino: Si riunisce il Consiglio comunale

Appuntamento lunedì 27 marzo alle 15 nella sala consiliare del centro urbano capoluogo



Scarlino: Lunedì 27 marzo alle ore 15 si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino. La seduta si terrà nella sala consiliare di piazza Garibaldi nel centro urbano capoluogo.

Maggioranza e minoranza saranno chiamate a votare l’approvazione dei nuovi regolamenti per la contabilità e per il funzionamento del servizio di economato. Infine l’assemblea dovrà esprimersi sulla presa d’atto della delibera della giunta comunale n.34 del 16 marzo 2023 per la nuova classificazione della destinazione d’uso di un terreno comunale che verrà dato in concessione ad un soggetto privato.