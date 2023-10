Cronaca Scarlino: Scontro tra auto. In tre vanno in ospedale 12 ottobre 2023

Scarlino: Oggi nel comune di Scarlino, sulla strada "vecchia Ss1 Aurelia", attorno alle ore 12.30 sono intervenuti i sanitari del 118 per uno scontro tra due auto. Ferite tre persone: due in codice 1, portate al Sant'Andrea di Massa Marittima, e una donna di 22 anni, portata in codice 2 al Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenute l'ambulanza Infermieristica CRI Follonica e ambulanza Misericordia di Roccastrada sezione di Follonica.

