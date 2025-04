Scarlino riscopre la sua storia

Tre appuntamenti tra aprile e maggio per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio

Scarlino: I Musei di Scarlino, in collaborazione con il Comune di Scarlino, organizzano un ciclo di eventi culturali dedicati alla storia e all’arte locale. Le iniziative, che si svolgeranno tra il 21 aprile e il 3 maggio 2025, offrono al pubblico l’opportunità di riscoprire il passato del borgo attraverso visite guidate, percorsi didattici e aperture straordinarie.

Si comincia lunedì 21 aprile con l’evento “Dalla curtis al castello”, una visita guidata alla Rocca Pisana e al Centro di documentazione Riccardo Francovich. Il percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle origini dell’insediamento scarlinese, ripercorrendo le principali tappe della sua formazione in epoca medievale.

Sabato 26 aprile, alle ore 17, è in programma una visita guidata al Museo Maps, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del patrimonio storico-archeologico del territorio e favorire la partecipazione attiva della comunità locale.

Il calendario si chiude sabato 3 maggio con l’iniziativa “Il ’400 mai visto”, una speciale visita guidata che coinvolgerà la Rocca di Scarlino, il Centro Francovich e, in via eccezionale, la sala che ospita il prezioso Affresco della Crocifissione, solitamente non accessibile al pubblico. Un’occasione unica per ammirare un’opera di grande valore storico e artistico, testimone dell’importanza culturale di Scarlino nel corso del Quattrocento.

Il costo per ciascuna visita è di 6.00 euro a persona. È gradita la prenotazione, da effettuare via mail all’indirizzo musei@comune.scarlino.gr.it oppure telefonicamente al numero 346 3672147. Il servizio è attivo nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.