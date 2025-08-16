Scarlino, Rinvenuti due ordigni bellici sulla spiaggia libera del Puntone

L’area è stata delimitata e messa in sicurezza. In arrivo gli artificieri per le operazioni previste dai protocolli militari

Scarlino: Nella serata del 15 agosto sono stati rinvenuti due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra mondiale sulla spiaggia pubblica del Puntone (Scarlino), in prossimità delle coordinate 42,90298° N – 10,83424° E.

L’area interessata è stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza dalle Forze dell’ordine, al fine di garantire l’incolumità della popolazione e dei turisti presenti in zona.

Sono già stati allertati gli artificieri, in arrivo da Piacenza, che interverranno nelle prossime ore. Gli ordigni saranno dapprima messi in totale sicurezza e successivamente spostati in un luogo idoneo, dove verranno svolte tutte le operazioni previste dai protocolli militari e di legge per il loro brillamento e smaltimento in condizioni di massima sicurezza.

Le autorità invitano la cittadinanza e i turisti a non avvicinarsi all’area delimitata fino al termine delle operazioni.

Si sottolinea che non vi è motivo di allarmismo: la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata. Seguiranno aggiornamenti ufficiali sull’avanzamento delle attività.