Scarlino nel Cuore: "Silenzio e confusione sulla gestione del personale"

Scarlino: «L'amministrazione comunale di Scarlino ancora non ha risposto in modo chiaro e diretto alle domande sollevate sulla gestione del personale - si legge nella nota di Scarlino nel Cuore -, in particolare quello delle Bandite di Scarlino. O meglio, ha cercato di spostare l'attenzione su altri temi, fornendo risposte vaghe e poco incisive. Si parla genericamente di riorganizzazione degli uffici, della nomina di nuovi responsabili e dell’inserimento di nuove figure nella pianta organica, ma il quadro complessivo appare confuso e, soprattutto, poco convincente.

Dietro questa narrazione, infatti, si cela quello che molti definiscono ormai come un evidente fallimento della gestione del personale da parte dell’amministrazione di centrodestra. Una gestione che, invece di rafforzare i servizi e dare risposte concrete ai cittadini, sembra aver contribuito a una progressiva disfunzione degli uffici comunali.

Infatti ad aggiungersi a quella delle Bandite c'è anche quella della Polizia Municipale, in evidente sofferenza. Gli sportelli al pubblico sono spesso chiusi, rendendo difficoltoso l’accesso ai servizi essenziali per i cittadini. Ancora più allarmante è la sospensione del servizio domenicale, interrotta da più di un mese, che ha lasciato il territorio completamente privo di presidio e controllo proprio nei giorni in cui la presenza degli agenti è più necessaria.

Una situazione che solleva interrogativi urgenti su scelte, priorità e capacità amministrativa. Mentre il Comune continua a rimanere vago, la cittadinanza aspetta risposte concrete».