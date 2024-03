Scarlino nel Cuore: "Per una Scarlino più curata serve maggiore attenzione ai dettagli"

Scarlino: «Nella prossima amministrazione - si legge nella nota -, il benessere e l'aspetto dei nostri centri saranno sotto la nostra costante attenzione. Come lista Scarlino nel Cuore-Luca Niccolini Sindaco ci impegniamo per garantire una maggiore cura dei dettagli e una manutenzione costante per abbellire le località che compongono il nostro territorio».







«Crediamo che l'immagine e il fascino dei nostri centri siano fondamentali per creare un ambiente accogliente e attrattivo per i residenti e i visitatori. Pertanto, ci impegniamo a implementare interventi di manutenzione regolari per preservare la bellezza delle nostre strade, piazze e aree pubbliche».





«L'obiettivo è quello di creare spazi urbani piacevoli e vivibili, arricchiti da verde pubblico, arredi urbani di qualità e dettagli curati. Vogliamo che Scarlino sia un luogo in cui ogni angolo rifletta la nostra attenzione per la bellezza e il benessere della comunità».





«Insieme, possiamo trasformare Scarlino in un comune da ammirare e vivere pienamente. Vi invitiamo a sostenerci in questo importante impegno per una città più bella e accogliente per tutti».