Scarlino nel Cuore, Niccolini: Promuoviamo la Partecipazione Attiva e la Comunicazione Digitale

Scarlino: "Negli ultimi tempi, in particolare dopo l’uscita ufficiale della mia candidatura, abbiamo iniziato un percorso partecipato con le varie realtà del nostro territorio e singoli cittadini per costruire un programma elettorale partecipato, calato nelle problematiche ed al passo con in tempi", dice Luca NiccoliniCandidato Sindaco “Scarlino nel Cuore.

"Proprio per questo, raccolta una generale disaffezione verso l’attuale gestione della macchina amministrativa, sempre più distante e chiusa dentro le quattro mura, abbiamo voluto mettere al centro del nostro programma il tema della partecipazione. Con questo obiettivo primario, intendiamo promuovere una governance più inclusiva e trasparente, che coinvolga pienamente la comunità nelle decisioni che riguardano il nostro territorio. E’ stata tralasciata l'importanza delle Commissioni Consiliari e delle Consulte, cancellando di fatto importanti organi di condivisione come quella delle politiche del mare, dell'ambiente e del turismo. Con "Scarlino nel Cuore", ci impegneremo per il loro ripristino e ampliamento ad altre tematiche come ad esempio l’agricoltura, garantendo così una rappresentanza equa e partecipativa delle varie tematiche che riguardano la nostra comunità.

Inoltre, abbiamo intenzione di istituire nuove forme di coinvolgimento, come la possibile creazione di "comitati di frazione", al fine di favorire un dialogo diretto tra cittadini e amministrazione. Allo stesso tempo, però, serve guardare avanti e proiettare il nostro Comune verso una nuova comunicazione sempre più smart e a portata di mano, anche in un’ottica di promozione del territorio e non solo istituzionale, per questo implementeremo l'uso degli strumenti digitali, compresi i social media, per raggiungere un pubblico più ampio e promuovere una maggiore trasparenza nelle attività del Comune. Questo comprende l'istituzione di community su piattaforme come WhatsApp e Telegram, dove il cittadino sarà sempre informato sulle iniziative e le attività del Comune, oltre al recupero del giornalino "Ottopunte" anche in formato digitale.

Crediamo che solo attraverso un coinvolgimento reciproco e una comunicazione efficace possiamo costruire un Scarlino più unito e propositivo e rendere il Comune la vera Casa dei Cittadini. Nei giorni scorsi abbiamo avviato una campagna social di apertura e condivisione, perciò invitiamo chiunque abbia voglia di condividere con noi le proprie idee e proposte a scriverci alla mail scarlinonelcuore@gmail.com , per costruire un futuro più inclusivo, partecipativo e connesso", conclude Luca Niccolini.