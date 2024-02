Scarlino: La Festa del gioco rimandata causa maltempo

L’evento di domani, sabato 24 febbraio, è spostato a domenica 3 marzo



Scarlino: L’evento della rassegna Scarlino Oltrecielo, in programma sabato 24 febbraio, è stato rimandato causa maltempo a domenica 3 marzo. «Purtroppo le previsioni meteo non sono buone – spiega il sindaco Francesca Travison –: per non rischiare di annullare la Festa del gioco e perdere un’occasione di condivisione e divertimento abbiamo preferito rimandare l’evento alla prossima domenica. Rinnovo l’invito a partecipare».