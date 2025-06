Scarlino, il Comune prosegue gli interventi di decoro urbano: lavori ultimati alla Botte e alla Pieve

Assessore Spinelli: «Attenzione particolare al verde pubblico anche per mettere al riparo da possibili incendi estivi le nostre zone»

Scarlino: Il Comune intensifica il proprio impegno sul fronte del decoro urbano con una serie di interventi mirati che stanno interessando l’intero territorio comunale, con particolare attenzione alle aree produttive e artigianali. Le ultime zone oggetto di lavori sono state la Botte e la Pieve, due importanti aree artigianali dove si è intervenuti con operazioni di pulizia straordinaria e sistemazione del verde.

L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire un ambiente più curato, sicuro e accogliente, anche in quelle zone che storicamente sono rimaste in secondo piano rispetto al centro urbano.

«Stiamo portando avanti un piano articolato di manutenzione e riqualificazione che coinvolge tutto il territorio comunale, senza trascurare le aree produttive – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli –. Interventi come quelli realizzati alla Botte e alla Pieve testimoniano la volontà di valorizzare anche le zone artigianali e industriali, che rappresentano una componente fondamentale del nostro tessuto economico. Inoltre, visto l’inizio anticipato del periodo di allerta per gli incendi boschivi in Toscana, scattato già dal 21 giugno rispetto alla consueta data del 1° luglio, abbiamo rafforzato l’attenzione al decoro e alla gestione del verde urbano, soprattutto nelle aree produttive, spesso trascurate ma oggi al centro di un piano di interventi mirato».

L’Amministrazione continuerà nei prossimi giorni con ulteriori azioni di riqualificazione, proseguendo un percorso di attenzione costante verso tutte le aree del Comune, nell’ottica di una cura diffusa e duratura del territorio.