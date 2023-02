Scarlino: il Comune avvia lavori di consolidamento della scarpata nel quartiere 167

L’opera, dal valore di circa 340mila euro, inizierà a marzo e, salvo imprevista, terminerà a maggio



Scarlino: La frana della scarpata alla 167, nel centro urbano capoluogo, sarà sistemata. I primi giorni di marzo inizieranno i lavori di consolidamento del dirupo nella parte interessata da un cedimento tre anni fa: il costo complessivo dell’intervento è di 340.049,56 euro di cui 15mila circa finanziati dal ministero dell’Interno e 325mila euro dalla Regione Toscana.

«Si tratta di un’opera molto importante per l’abitato della zona 167 – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: l’ufficio tecnico è riuscito, e per questo lo ringraziamo, a reperire i fondi necessari a mettere in sicurezza l’area e a recuperare la sede stradale coinvolta dal cedimento. Il nostro Comune è riuscito ad ottenere finanziamenti non solo per questo intervento ma anche per altre importanti opere che partiranno a breve: l’impegno è massimo per cercare di trovare fondi fuori bilancio, fondi che ci permettono di dare sviluppo a progetti di notevole impegno economico che, se reperiti in bilancio, limiterebbero altre azioni dell'Amministrazione. L’intervento alla 167 dovrebbe terminare a maggio, salvo chiaramente imprevisti o rallentamenti dovuti al maltempo».