Scarlino: fino a sabato 24 giugno è possibile ritirare la propria 6Card

L’ufficio di via Matteotti a Scarlino Scalo è aperto il giovedì e il sabato. Vicesindaco Giulianelli: «Invito i cittadini a prendere la tessera quanto prima»

Scarlino: Entro la fine di giugno è possibile ritirare la 6Card per aprire le postazioni dei rifiuti presenti su tutto il territorio comunale. Fatta eccezione per il capoluogo, dove è ancora attivo il porta a porta, nel resto del Comune di Scarlino sono state installate le nuove postazioni per i rifiuti. Per ora i cassonetti sono aperti, basta infatti premere il pulsante e si può gettare la spazzatura, ma da ottobre sarà necessaria la tessera personale per aprirli. «La consegna è attiva fino a sabato 24 giugno – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – invitiamo quindi i cittadini ad andare a ritirare la propria 6Card». Le tessere vengono consegnate nell’ufficio di viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12: tutti i cittadini, fatta eccezione per coloro che risiedono nel centro urbano capoluogo (comprese le zone della 167 e della Valle), possono presentarsi con un documento e l’ultima bolletta Tari e ritirare due card per utenza. Chi non può andare di persona ha la possibilità di incaricare un altro cittadino del ritiro con una semplice delega firmata e una copia del documento dell’intestatario dell’utenza e di una bolletta Tari.

Conferire è molto semplice: basta seguire le indicazioni riportate nei contenitori per carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio, poliaccoppiati – giallo) e residui non riciclabili (grigio). Tutti i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nella raccolta differenziata.