Scarlino, Faenzi: "Servirà una caccia al tesoro per ritrovare il piano operativo?”

Scarlino: “Servirà una caccia al tesoro per ritrovare il piano operativo?” è questa la domanda di Monica Faenzi, candidata a sindaco della lista civica Scarlino Futura. Come denuncia Faenzi, infatti, l’amministrazione comunale in carica aveva promesso che in breve tempo sarebbe stato approvato il piano operativo del comune. Molti, infatti, riponevano grandi speranze essendo questo uno strumento fondamentale per ridisegnare il futuro sviluppo del territorio".





"Tuttavia, come espresso chiaramente dalla giunta, il piano operativo sembra essere andato perduto ed ancora oggi sono oscure le ragioni adottate per giustificare tale accaduto. Circa un anno e mezzo fa, si ricominciò a rielaborarlo con un nuovo incarico e nuove risorse pubbliche spese. “Fu di nuovo promesso che a fine legislatura il Piano sarebbe stato approvato ma, tale intento” – dice Faenzi – “resta ancora un miraggio!”. La verità è una: il Piano Operativo non c’è e molti scarlinesi sono rimasti al palo. Ieri poi, 24 aprile 2024, accade una cosa ambigua: il consiglio comunale è stato convocato d’urgenza e, senza alcun presupposto valido, ha approvato uno stralcio di quel piano operativo legittimando un’operazione urbanistica che non sarà relegata ai tempi “lunghi” e laboriosi di una previsione urbanistica generale quali impone il piano operativo in questione. L’approvazione arriva comunque con tempi strettissimi: insomma, in fretta e furia e, soprattutto, senza consentire all’opposizione di prendere visione dell’atto con la dovuta dovizia e attenzione.

Infine, rammenta Faenzi che l’amministrazione dovrebbe – a parer suo – agire diversamente: “mi stupisco del fatto che si preferisca proporre dei rendering su progetti futuri, anziché parlare di ciò che è stato fatto…forse perché le cose promesse sono più di quelle effettivamente fatte? Pertanto, nonostante cinque anni di amministrazione, molto rimane ancora su carta", termina la nota.