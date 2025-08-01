Scarlino fa festa al "Beato Tomma": tutte le iniziative

Scarlino si prepara a far festa per il beato Tommaso Bellacci.

Scarlino: Francescano, fu un grande missionario che operò anche in Maremma, inviato nel convento di Scarlino. Nel gennaio 2020 a Scarlino, furono accolte alcune sue reliquie, esposte nella chiesa di San Francesco; a febbraio 2022 è stato possibile avere anche la Bolla con la quale padre Tommaso fu dichiarato Beato dalla Chiesa.

Ecco le iniziative in programma

Questo sabato 2 agosto, ore 9.00 Preghiera del Parroco di Scarlino per i frati defunti, presso l’ex convento di Monte di Muro. Alle 17.30, nella chiesa Madonna delle Grazie, in Scarlino Scalo, Rosario Francescano e alle 18 Messa del Beato Tommaso. Consegna del «cesto del Beato».

Domenica 3 Agosto - Ore 8.30 chiesa del Puntone: Messa del Beato Tommaso e consegna del «Cesto del Beato». Alle 16.30 in piazza Garibaldi, a Scarlino, concerto della Filarmonica Città di Grosseto, mentre dalla chiesa di San Martino si snoderà la processione del Beato Tommaso Bellacci, con le sacre Reliquie del suo Rosario e il pezzo del suo

saio, fino alla chiesa di San Donato. Una volta giunti a San Donato, Messa presieduta dal vescovo Bernardino. Animerà il coro parrocchiale «Santa Maria Goretti» di Scarlino Scalo. A seguire, musica e momento conviviale. Il 9 agosto, alle 15.30, in San Martino Messa e consegna del «Cesto del Beato».