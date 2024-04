Cronaca Scarlino: Danni al capanno per il birdwatching del Padule 8 aprile 2024

I vandali hanno distrutto finestre e cartelloni. Sindaco Travison. «Avevamo appena sistemato tutto per l’avvio della stagione turistica» Scarlino: Danni al capanno del Padule: sono stati distrutti i cartelloni informativi e le finestre. Questa mattina, lunedì 8 aprile, i dipendenti delle Bandite di Scarlino, durante il consueto giro di controllo, hanno trovato una brutta sorpresa all’interno di uno dei casotti di legno dell’oasi faunistica del Padule. «Qualcuno nei giorni scorsi si è divertito a rovinare i cartelli con le informazioni sulla fauna e la flora dell’area paludosa e anche le finestre – racconta il sindaco Francesca Travison –. È veramente scoraggiante dover ogni volta riparare ai danni fatti da persone prive di educazione e di coscienza civica. Avevamo appena sistemato tutta l’oasi per l’arrivo della bella stagione e adesso dobbiamo provvedere a ripristinare il capanno per il birdwatching. E a pagare per queste riparazioni saranno gli scarlinesi. Ancora una volta chiedo a residenti e turisti di avere cura della cosa pubblica, i primi a dover tutelare il nostro bellissimo territorio siamo noi cittadini Mi auguro che questa sia solo una “stupida bravata” perché è davvero disarmante dover fare i conti con certi episodi». Seguici



