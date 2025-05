Attualità Scarlino: convocato il Consiglio comunale per giovedì 15 maggio 12 maggio 2025

12 maggio 2025 144

144 Stampa

Redazione

Si parlerà del rendiconto di gestione del 2024 e di variazioni al bilancio di previsione Scarlino: È stata convocata per giovedì 15 maggio 2025, alle ore 9.30, la seduta del Consiglio comunale di Scarlino. L’appuntamento si terrà, come di consueto, nella Sala consiliare di piazza Garibaldi, nel capoluogo. L’assemblea sarà chiamata all’esame e all’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’anno 2024. Tra i punti principali all’ordine del giorno anche una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, in applicazione della legge di bilancio 2024, in particolare dei commi dedicati agli obiettivi di finanza pubblica. Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esprimersi sul riconoscimento di un debito fuori bilancio, in seguito a una sentenza esecutiva della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Grosseto. Infine, sono previste le comunicazioni da parte del sindaco, Francesca Travison. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Scarlino: convocato il Consiglio comunale per giovedì 15 maggio Scarlino: convocato il Consiglio comunale per giovedì 15 maggio 2025-05-12T12:15:00+02:00 148 it Si parlerà del rendiconto di gestione del 2024 e di variazioni al bilancio di previsione PT1M /media/images/SCARLINO-panorama.jpg /media/images/thumbs/x600-SCARLINO-panorama.jpg Maremma News Scarlino, Mon, 12 May 2025 12:15:00 GMT