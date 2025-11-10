Scarlino celebra il suo patrono San Martino di Tours

Martedì 11 novembre tradizione, vino novello e i disegni dei bambini per una giornata di comunità

Scarlino: Martedì 11 novembre 2025 la comunità di Scarlino si riunirà nella chiesa di San Martino per celebrare la solennità del patrono San Martino di Tours. Alle ore 16.00 è prevista la Santa messa, cui seguiranno la benedizione del vino novello e la mostra dei disegni realizzati dai bambini delle scuole locali sul tema dell’uva e della vite.

La giornata, organizzata dal Comune di Scarlino insieme al parroco don Josè e alla Pro Scarlino, sarà arricchita dalla partecipazione della Società Filarmonica Città di Grosseto e da un rinfresco con prodotti di zona.

«La festa di San Martino rappresenta per Scarlino un momento di identità e di coesione – dichiara il sindaco Francesca Travison –. È un’occasione per ritrovarsi come comunità, per valorizzare le nostre tradizioni e per celebrare insieme le radici del territorio, nel segno della solidarietà e della condivisione che San Martino incarna».

L’assessore all’agricoltura Giorgio Maestrini sottolinea l’importanza della benedizione del vino novello: «Questo rito racchiude il legame profondo tra la nostra terra e il lavoro nei campi. Il vino novello è simbolo di speranza, di rinnovamento e di gratitudine verso i frutti che il territorio ci dona ogni anno».

«I disegni dei bambini – aggiunge il vicesindaco e assessore all’istruzione Michele Bianchi – raccontano con spontaneità e creatività il tema dell’uva e della vite, simboli della nostra tradizione contadina. È un modo per coinvolgere le nuove generazioni e trasmettere loro il valore della memoria e del senso di appartenenza».