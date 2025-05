Scarlino, Attenzione alle truffe telefoniche: falsi carabinieri contattano i cittadini

Il sindaco di Scarlino: «Invito i miei concittadini a non cadere in questi inganni e ad informare le forze dell'ordine»

Scarlino: In questi giorni, alcuni cittadini di Scarlino hanno segnalato di aver ricevuto telefonate sospette da persone che si spacciano per appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Questi individui, con varie scuse, cercano di ottenere informazioni personali o avanzano richieste ingannevoli.

L'Arma dei Carabinieri di Scarlino segnala ufficialmente che nessun militare sta effettuando questo tipo di chiamate e che si tratta con ogni probabilità di un tentativo di truffa.

Si invita pertanto tutta la popolazione a prestare la massima attenzione, a non fornire mai dati personali o bancari al telefono ea non seguire le istruzioni impartite da questi falsi operatori. In caso di dubbi o segnalazioni, è fondamentale contattare direttamente la stazione locale dei Carabinieri o rivolgersi al numero di emergenza 112.

«È importante –dichiara il sindaco Francesca Travison – che tutti i cittadini, in particolare le persone anziane o sole, siano consapevoli del rischio di queste truffe. Invito tutti a parlarne con familiari e vicini di casa, a segnalare ogni episodio sospetto ea non esitare a contattare le forze dell'ordine. La sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta».

Il Comune di Scarlino continuerà a collaborare con le autorità competenti per monitorare la situazione e proteggere i cittadini da questi episodi criminali.