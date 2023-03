Scarlino: Approvati tutti i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale

Si avvia la variante urbanistica per il terreno concesso a Venator



Scarlino: Il Consiglio comunale oggi, lunedì 27 marzo, ha approvato ad unanimità i nuovi regolamenti di contabilità e del servizio di economato e la presa d’atto della delibera della giunta comunale numero 34 del 16 marzo 2023.

Quest’ultimo punto all’ordine del giorno nello specifico riguarda l’anticipazione della valorizzazione non strumentale del bene dato in concessione a Venator – unica partecipante all’avviso pubblico pubblicato a inizio 2023 – e la conseguente nuova destinazione che sarà oggetto di una variante urbanistica. Si tratta di un terreno comunale nelle vicinanze della sede dell’azienda. «La nostra speranza – spiegano dalla giunta comunale – è che questa soluzione provvisoria per la gestione degli scarti di lavorazione dell’azienda della Piana di Scarlino apra un nuovo percorso volto a salvaguardare i posti di lavoro e quindi il futuro di molte famiglie del nostro territorio».