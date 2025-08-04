Scarlino: Approvate le variazioni e l’assestamento di bilancio

Il Consiglio comunale ha approvato ad unanimità gli atti: confermati gli equilibri, via libera a interventi per oltre 2,2 milioni di euro

Scarlino: Durante il Consiglio comunale del 31 luglio 2025 è stato approvato ad unanimità l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri, confermando una situazione di stabilità economico-finanziaria e programmando un’importante serie di investimenti per il territorio.

«I conti dell’ente risultano molto positivi grazie ad una gestione attenta e volta a rispondere alle esigenze della popolazione – dichiara il vicesindaco con delega al Bilancio, Michele Bianchi –: a confermare la bontà delle nostre manovre l’approvazione ad unanimità in Consiglio comunale».

La manovra prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per un totale di oltre 2,2 milioni di euro nel triennio 2025-2027, con particolare attenzione alla spesa in conto capitale. Tra gli interventi più rilevanti si segnalano l’ampliamento e la messa in sicurezza degli impianti scolastici e sportivi, la valorizzazione del patrimonio ambientale e forestale, il potenziamento delle infrastrutture pubbliche e la digitalizzazione dei servizi.

Nel dettaglio, sono stati stanziati 120.000 euro per la riqualificazione del canile comprensoriale, 45.000 euro per le aree gioco e i parchi pubblici, 10.000 euro per la realizzazione di una nuova casina dell’acqua al Puntone e 75.000 euro per l’implementazione degli impianti elettrici alla Rocca Pisana. A questi si aggiungono 15.000 euro per una nuova autobotte a servizio della Protezione Civile, 40.000 euro per attrezzature sportive destinate alla palestra della scuola di via Lelli e 77.500 euro per il miglioramento degli impianti sportivi a Scarlino Scalo.

Particolare attenzione è stata rivolta al settore dell’istruzione, con lo stanziamento di 190.500 euro a titolo prudenziale per coprire eventuali riserve sull’intervento PNRR relativo al centro cottura della scuola dell’infanzia di via Turati, a cui si sommano 23.823,39 euro e 64.265,29 euro per la compartecipazione comunale agli interventi esclusi dal finanziamento ministeriale.

Un altro importante investimento riguarda la mobilità dolce, con 450.000 euro per la nuova pista ciclo-pedonale Le Case – Casetta Citerni. Contestualmente, è stato operato un riequilibrio delle risorse derivanti dai permessi a costruire, con 150.000 euro riassegnati a favore di interventi urgenti sulla pubblica illuminazione, la viabilità, le scuole e gli edifici istituzionali.

Nel quadro della gestione del Patrimonio agricolo forestale regionale “Bandite di Scarlino”, sono stati stanziati 205.000 euro per l’acquisto di un nuovo trattore forestale, 280.000 euro per un nuovo escavatore e 180.000 euro per la manutenzione straordinaria dei sentieri forestali. Sono inoltre previsti aggiornamenti nei cronoprogrammi di spesa per progetti di valorizzazione delle pinete litoranee di Castiglione della Pescaia e Scarlino, con una rimodulazione delle entrate e spese tra gli esercizi 2025 e 2026.

Complessivamente, il bilancio 2025 si assesta su un equilibrio di parte capitale pari a 6.008.867,01 euro e parte corrente pari a 9.700.241,45 euro. Il fondo di cassa alla data della verifica ammonta a 3.774.709,56 euro e si prevede una chiusura d’anno con una disponibilità residua di 1.347.761,52 euro.

«Le risorse – conclude Michele Bianchi – sono state utilizzate con prudenza e lungimiranza, privilegiando la copertura degli investimenti strategici e il sostegno ai servizi fondamentali per i cittadini, in un quadro complessivo che garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio e delle finalità previste dalla normativa».