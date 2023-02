Attualità Scarlino: Al via i lavori di manutenzione del manto stradale di via Cecchi 12 febbraio 2023

Redazione Da lunedì 13 febbraio non sarà possibile transitare o sostare in piazza XXV Aprile

Scarlino: Lunedì 13 febbraio è previsto l’avvio dei lavori per il ripristino del manto stradale in via Ercole Cecchi nel centro urbano capoluogo. Nel tratto di strada interessato sarà quindi presente un cantiere e durante i lavori non sarà possibile parcheggiare o transitare in piazza XXV Aprile. Nell’area sarà comunque posizionata la segnaletica prevista dalle norme per informare i cittadini. Seguici





