Scarlino al via agli eventi estivi. Tutto il cartellone

Da luglio a settembre sono in programma approfondimenti, concerti, spettacoli teatrali, mostre e tanto altro ancora, in tutto il territorio comunale



Scarlino: Prende il via il cartellone estivo degli eventi del Comune di Scarlino. Il primo appuntamento è mercoledì 6 luglio alle 18 al Museo archeologico di Portus Scabris (Maps) al Puntone di Scarlino, con la rassegna “Le notti dell’archeologia” (ingresso gratuito). Sono 30 gli appuntamenti estivi organizzati dall’Amministrazione comunale, tra questi ci sono i tre concerti della rassegna “Castello d’autore” con Frida Bollani Magoni, Francesco Bianconi e l’Orchestra regionale toscana, e i due eventi del “Grey Cat Festival 2022”, che vedranno protagonisti il “John Patitucci Trio” e il trio formato da Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino.





Non mancheranno le serate dedicate all’archeologia, organizzate in collaborazione con i Musei di Scarlino, che si terranno al Maps e alla Rocca Pisana, e gli eventi proposti con il naturalista Giacomo Radi incentrati sulla natura. E poi ancora musica, lirica e pop, spettacoli teatrali, mostre, danza e una rassegna che unisce la letteratura e il teatro. Tutti gli eventi organizzati direttamente dal Comune di Scarlino sono a ingresso gratuito: sono invece a pagamento i concerti delle rassegne “Castello d’autore” e “Grey Cat”. Il calendario farà tappa al Puntone, a Scarlino Scalo e nel centro urbano capoluogo, in particolare alla Rocca Pisana.

«Abbiamo costruito un programma – spiegano Silvia Travison e Michele Bianchi, rispettivamente assessori al Turismo e alla Cultura – cercando di toccare più aspetti possibili, dagli approfondimenti culturali alla musica popolare. Come sempre la location d’eccezione è la Rocca Pisana, che in queste settimane è stata interessata da un’importante riqualificazione che la rende ancora più accogliente e funzionale. Tornano anche quest’estate le rassegne dedicate all’archeologia e alla natura, nel corso delle quali ci saranno approfondimenti sulla storia scarlinese e sul suo ecosistema, mentre le novità del 2022 sono le serate dedicate alla musica lirica e al binomio “letteratura e teatro”. È in programma anche un trekking guidato alla scoperta dell’area protetta delle costiere di Scarlino». Il primo appuntamento è mercoledì 6 luglio alle ore 18 al Maps con Daniele Manacorda, che parlerà dell’unione passata tra Populonia e Scarlino. Si continua venerdì 15 luglio: gli eventi in programma sono due, nel pomeriggio (alle ore 18), sempre al Maps con “Le notti dell’archeologia” e alla Rocca Pisana. alle ore 21.30, con Manuele Biggi che parlerà di “Micromondi – Storie di animali, piante e forme di vita nascosti in luoghi irraggiungibili o dietro la porta di casa”, per la rassegna “Le notti della natura”.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico del Puntone al numero 0566 866288 o inviando una mail a: ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it, oppure alla Biblioteca comunale (0566 38555, biblioteca@comune.scarlino.gr.it)

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Mercoledì 6 luglio

ore 18 – Museo Archeologico Portus Scabris (Puntone)

La rassegna “Le notti dell’archeologia”

Daniele Manacorda: “Tra Portus Scabris e Populonia, storie di traffici e persone”

ingresso libero

Venerdì 15 luglio

ore 18 – Museo Archeologico Portus Scabris (Puntone)

La rassegna “Le notti dell’archeologia”

Enrico Maria Giuffrè, Laura Sanna e Francesco Tiboni – “Approdi di fortuna e ostacoli alla navigazione tra Portus Scabris e il litorale di Follonica. Nuovi dati da siti di naufragio”

Lorenzo Marasco – “Archeologia del Portus Scabris, racconti dalla terra e dal mare”

ingresso libero

Venerdì 15 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Le Notti della natura”

Manuele Biggi – “Micromondi – Storie di animali, piante e forme di vita nascosti in luoghi irraggiungibili o dietro la porta di casa”

ingresso libero

Sabato 16 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Festival lirico”

Associazione “Il Contrappunto” – Il Barbiere di Siviglia”, di Gioachino Rossini

ingresso libero

Lunedì 18 luglio

ore 18 – località Terra Rossa (Puntone)

La rassegna “Le notti della natura”

Trekking notturno nel “Parco delle Cale”

ingresso libero

Lunedì 18 luglio

ore 21.30 – piazza Gramsci (Scarlino Scalo)

Concerto – “The lost music crew band”

ingresso libero

Martedì 19 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Letteratura & Teatro”

Daniele Sgherri, Giacomo Moscato, Paolo Mari e Katia Fini – “I 7 peccati capitali”

ingresso libero

Mercoledì 20 luglio

ore 18 – Museo Archeologico Portus Scabris (Puntone)

La rassegna “Le notti dell’archeologia”

Edina Regoli – “I porti dell'ager Volaterranus, tra la media età repubblicana e la tarda antichità”

ingresso libero

Sabato 23 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Castello d’autore”

Frida Bollani Magoni in concerto, piano e voce 2022

ingresso a pagamento

Lunedì 25 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Letteratura & Teatro”

Marilù Oliva, Claudia Dondoli e Giacomo Moscato – “L’Iliade di Didone”

ingresso libero

Martedì 26 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Castello d’autore”

Francesco Bianconi e la sua band in concerto

ingresso a pagamento

Mercoledì 27 luglio

ore 18 – Museo Archeologico Portus Scabris (Puntone)

La rassegna “Le notti dell’archeologia”

Flavio Enei – “Sulla costa dell'antica Caere: gli approdi di Pyrgi e Castrum Novum alla luce delle recenti scoperte”

ingresso gratuito

Venerdì 29 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Le notti della natura”

Donato Grasso – “Il formicaio intelligente.. Che cosa possiamo imparare dai più sociali tra insetti?”

ingresso gratuito

Domenica 31 luglio

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Le notti dell’archeologia”

Nico Gori “Young Lyons” 4tet, Nico Gori, clarinet & sax Sergio Rizzo, guitar Francesco Tino, el. Bass Simone Brilli, drums

ingresso gratuito

Martedì 2 agosto

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Letteratura & Teatro”

Giacomo Moscato e Paolo Mari – “Decameron”

ingresso gratuito

Mercoledì 3 agosto

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Castello d’autore”

Orchestra Regionale Toscana – “Gli Anni Verdi” con Alessandro Riccio e l’ensemble di archi e fiati dell’ORT

ingresso a pagamento

Giovedì 4 agosto

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

I Teatranti – “Basta che sian di fiori” commedia in tre atti di Massimo Valori

ingresso gratuito

Martedì 9 agosto

ore 21.30 – piazza Gramsci (Scarlino Scalo)

Scuola di ballo Odissea 2001 – “Born to dance”

ingresso libero

Mercoledì 10 agosto

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Grey Cat Festival 2022”

John Patitucci Trio, feat Rogerio Boccato, Yotam Silberstain

ingresso a pagamento

Dal 13 al 21 agosto

dalle ore 18 alle 23 – Sala consiliare (Scarlino)

Officina Fotografica Scarlino, “A.. tema”, mostra fotografica

ingresso gratuito

Venerdì 12 agosto

ore 21.30 Rocca Pisana – Scarlino

La rassegna “Letteratura & Teatro”

Costantino D’Orazio (autore), Claudia Dondoli e Giacomo Moscato – “Leonardo svelato”

ingresso gratuito

Domenica 14 agosto

ore 21.30 Rocca Pisana – Scarlino

La rassegna “Letteratura & Teatro”

Giacomo Moscato, Rossano Gasperini, Raffaele Pallozzi – “Le parolacce di Dante”

ingresso gratuito

Mercoledì 17 agosto

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Grey Cat Festival 2022”

Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Aldo Zunino “The trio”

ingresso a pagamento

Venerdì 19 agosto

Centro storico (Scarlino)

Il Diciannove – Storia tradizione e folklore

Sabato 20 agosto

Dalle ore 18.30 – Centro storico (Scarlino)

“Borgo in musica” – Scarlinopolis

Domenica 21 agosto

Festa del Beato Thomma da Scarlino

Lunedì 22 agosto

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

“Giorni felici. Fame mia – Quasi una biografia” di e con Anna Marchioro

ingresso libero

Martedì 23 agosto

ore 21.30 – piazza Gramsci (Scarlino Scalo)

“Voci fuori dal coro” in “Dreaming disco”

ingresso libero

Venerdì 26 agosto

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

La rassegna “Festival lirico”

Associazione “Il Contrappunto” – “Il Rigoletto”, di Giuseppe Verdi

ingresso libero

Sabato 3 settembre

ore 21.30 – Rocca Pisana (Scarlino)

Stefania Buganza, Alessio Caporali – “L'oratorio della Santa Croce di Scarlino: l'affresco ritrovato”,

presentazione del libro

ingresso libero