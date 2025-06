Politica Scarlino: Accessi al mare ancora inagibili per i disabili, nonostante le denunce 22 giugno 2025

22 giugno 2025 95

95 Stampa

Redazione

A quasi due mesi dalla segnalazione, l'opposizione critica l'amministrazione di centrodestra per il totale immobilismo sugli accessi al mare: erba alta, passerelle rotte e rifiuti ostacolano l'accesso, soprattutto per le persone con disabilità, a fronte di una TARI elevata. Scarlino: A quasi due mesi dalla nostra denuncia pubblica – corredata da un video che mostrava chiaramente lo stato di degrado degli accessi al mare e, in particolare, l'impossibilità per le persone con disabilità di raggiungere le spiagge – la situazione a Scarlino non è cambiata di una virgola.

Pensavamo che, con l'avvicinarsi della stagione estiva, l'amministrazione di centrodestra avrebbe dimostrato maggiore cura per il territorio, a beneficio di cittadini e turisti. Invece, ci troviamo di fronte a una realtà desolante: erba alta, passerelle danneggiate e inutilizzabili, cassonetti straripanti e rifiuti abbandonati ovunque. Tutto questo, purtroppo, a fronte di una TARI tra le più alte, mentre in Consiglio comunale si continua a sostenere che il servizio è "ben gestito e costantemente monitorato". Oltre alla già grave condizione della Strada Provinciale delle Collacchie, denunciata dall'ex consigliere Destri, chiediamo all'Amministrazione comunale di abbandonare l'immobilismo che la contraddistingue e di intervenire con urgenza. È fondamentale sostituire le vecchie passerelle con strutture nuove e sicure per garantire l'accessibilità a tutti. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalare questi problemi. Ci auguriamo che, finalmente, l'Amministrazione si occupi seriamente delle reali necessità del nostro Comune. Lista civica "Scarlino nel cuore"

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Scarlino: Accessi al mare ancora inagibili per i disabili, nonostante le denunce Scarlino: Accessi al mare ancora inagibili per i disabili, nonostante le denunce 2025-06-22T12:00:00+02:00 272 it A quasi due mesi dalla segnalazione, l'opposizione critica l'amministrazione di centrodestra per il totale immobilismo sugli accessi al mare: erba alta, passerelle rotte e rifiuti ostacolano l'accesso, soprattutto per le persone con disabilità, a fronte di una TARI elevata. PT1M /media/images/WhatsApp-Image-2025-06-20-at-17-24-13.jpg /media/images/thumbs/x600-WhatsApp-Image-2025-06-20-at-17-24-13.jpg Maremma News Scarlino, Sun, 22 Jun 2025 12:00:00 GMT