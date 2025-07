Cronaca Scansano, nuovo incendio boschivo a Scansano. In serata previsto l'intervento dei Canadair 11 luglio 2025

11 luglio 2025 200

200 Stampa

Redazione

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO Scansano: Nel grossetano sono proseguite per tutta la giornata le operazioni di bonifica sugli incendi scoppiati ieri e si contano i danni arrecati dalle fiamme sui beni civili e sul patrimonio boschivo. Si deve purtroppo registrare un nuovo incendio partito intorno alle 17 in località Preselle, nel comune di Scansano. Le fiamme spinte dal vento si sono allargate rapidamente nella vegetazione e nel bosco costituendo un fronte attivo di centinaia di metri. Alcune abitazioni sono attualmente minacciate dalle fiamme, pertanto la Sala operativa provinciale ha disposto l'invio immediato di tre elicotteri e di numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali delle Unioni dei Comuni delle Colline Metallifere e del Fiora. Sul posto è presente anche personale dei Vigili del Fuoco. Due direttori delle operazioni stanno coordinando lo spegnimento. In serata è previsto l'impiego dei Canadair per chiudere l'incendio. foto di repertorio Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Scansano, nuovo incendio boschivo a Scansano. In serata previsto l'intervento dei Canadair Scansano, nuovo incendio boschivo a Scansano. In serata previsto l'intervento dei Canadair 2025-07-11T18:30:00+02:00 169 it Grosseto, nuovo incendio boschivo a Scansano. In serata previsto l'intervento dei Canadair PT1M /media/images/incendio.jpg /media/images/thumbs/x600-incendio.jpg Maremma News Scansano, Fri, 11 Jul 2025 18:30:00 GMT