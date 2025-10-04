Scansano: la Sindaca replica ai cittadini che polemizzano

Scansano: “Gli scansanesi sanno che sono sempre aperta e disponibile al confronto su ogni tema o problema, pronta ad accogliere ogni suggerimento o contributo per trovare soluzioni ai problemi del nostro paese”: Maria Bice Ginesi replica così alla lettera di un gruppo di concittadini che le hanno contestato una serie di problematiche. La sindaca del centro maremmano sottolinea come questo lavoro “lo si fa tutti assieme, magari in un confronto diretto invece di andare su siti e giornali. E magari senza dipingere Scansano come l’ultima frontiera del far west o il centro di tutti i mali”.

Ginesi non si sottrae certo: “Ho già organizzato un incontro e diramato gli inviti ai promotori della lettera. Ci vedremo il prossimo 16 ottobre, alle 18, nella sala consiliare”. Ma la Sindaca tiene a sottolineare come da parte dell’amministrazione non ci sia mai stata inerzia o inazione. “Per quel che riguarda i piccioni – spiega - sto aspettando il rapporto della Asl.

Quanto all’abbandono dei rifiuti per strada, – ho avuto incontri a Scansano e in tutte le frazioni per sensibilizzare la popolazione sul tema della raccolta differenziata e del conferimento degli ingombranti all’isola ecologica del paese, per la quale abbiamo ampliato l’orario di apertura anche nel pomeriggio. Come amministrazione non ci siamo fermati però al punto, per noi molto importante, dell’educazione al rispetto dei luoghi. Dopo un lungo confronto con la Sei e l’acquisizione di diversi pareri, abbiamo superato ostacoli burocratici e legislativi che ci fermavano e ora si può procedere all’installazione delle fototrappole per individuare e multare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti”.

Anche sul tema della sicurezza e dell’ordine pubblico, dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza svoltosi a Scansano con tutte le autorità competenti in materia, sottolinea la Sindaca - “ è stata potenziato il personale della locale caserma dei Carabinieri e sono stati intensificati i controlli sia da parte del personale dell’arma che dalla Polizia Municipale, come avrà constatato chi frequenta Scansano. Abbiamo partecipato ad un bando per estendere la rete della video-sorveglianza e coprire i luoghi ancora non controllati, in quanto l’ attuale sistema di video sorveglianza, realizzato circa 7 anni fa, non prevedeva il controllo nel centro storico ”.

“Quelli segnalati – conclude Maria Bice Ginesi – sono problemi che ci stanno a cuore e ai quali lavoriamo costantemente. Su di essi ci confrontiamo quotidianamente con tutti i nostri concittadini e lo faremo anche con chi ha firmato la lettera diffusa in questi giorni. In un clima che da parte nostra sarà come sempre di concordia e collaborazione nell’interesse del bene comune”.