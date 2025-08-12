Il Consorzio Vino Chianti vola in Cina: al via il 22 agosto l’Academy 2025
Scansano, fresco rifugio d’estate: “L’allerta caldo riguarda solo Pomonte”
Il sindaco Maria Bice Ginesi rassicura: “A 500 metri di altitudine, il paese resta un’oasi di refrigerio serale. Vi aspettiamo per eventi e serate all’aperto”. (Foto cover di LigaDue - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108786112)
Scansano: "Voglio precisare" – dichiara il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi (foto 1)– "che l’allerta rossa per il caldo diramata dalla Regione Toscana riguarda la zona di Pomonte, in particolare l’area delle Torricelle, dove è collocata la stazione meteo di rilevamento. Si tratta di una delle aree più basse del nostro comune, ben diversa dal centro di Scansano, situato a 500 metri sul livello del mare.
Ricordo che Scansano è stato storicamente il ‘paese dell’Estatatura’: chi poteva, compresi gli uffici pubblici, si trasferiva qui per sfuggire non solo alla malaria ma anche al caldo torrido della piana di Grosseto.
Oggi, nonostante i cambiamenti climatici, Scansano resta un luogo dove si può respirare aria più fresca, soprattutto nelle ore serali. Vi invito quindi a venirci a trovare per godere di un po’ di refrigerio e per partecipare ai tanti eventi all’aperto che l’amministrazione comunale organizza direttamente o sostiene, insieme alle numerose associazioni locali impegnate a creare occasioni di svago e incontro."