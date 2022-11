Scandicci "capitale" del pugilato

Scandicci: Per una notte Scandicci diventa la “capitale” del pugilato. Sul ring del Palazzetto dello Sport, infatti, è in programma una grande serata di boxe. Sul “palcoscenico” fiorentino saranno assegnati, questa sera, due titoli (uno europeo maschile, l’altro italiano femminile) che avranno come protagonisti due pugili fiorentini nella riunione (inizio alle 20) organizzata da Rosanna Conti Cavini Production in collaborazione con la “Sempre Avanti Firenze” di Cristiano Mazzoni e la Boxe Robur Scandicci, e con lo sponsor partnership Tor Del Sale.

Il main event della serata è rappresentato dal match valido per il titolo europeo dei pesi medio-massimi Ibf, titolo vacante, che vedrà il pugile kossovaro, ma fiorentino d’adozione, Vigan Mustafà (manager Monia Cavini, maestro Cristiano Mazzoni) contro il tedesco-armeno Sasha Arsumanjan, sulla distanza delle dieci riprese. Alle operazioni di peso Mustafà 78,900, Arsumanjan 78,200.





Il clou della riunione è offerto dal campionato italiano femminile dei pesi leggeri tra la fiorentina Martina Righi (Monia Cavini/Rosanna Conti Cavini) che affronterà la romana Alessia Vitanza sulle 10 riprese. Alle operazioni di peso Righi 60,300, Vitanza 60,200.





Due gli incontri di sotto- clou: nei pesi super-gallo il fiorentino Marco Scalia (manager Monia Cavini) sarà opposto al serbo Vujakovic in sei riprese mentre Sead Mustafà, fratello di Vigan, nei pesi medi affronterà (6 riprese) il serbo Raukovic.