Scalo civile, Rossi (FDI): “Nostro impegno per aumento autorizzazione numero voli"

“Chiesto incontro con ministro della Difesa, Crosetto per parlare di questo importante aspetto e di molto altro”



Grosseto: “Siamo davvero felici, per i numeri importanti sia in termini di ricavi che per numero di voli che il nostro scalo civile, gestito dalla Seam Spa, ha ottenuto durante il 2022”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente della commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera.

“L’incontro che abbiamo intrattenuto sabato scorso, - prosegue Rossi - assieme al presidente della commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera, on.le Mauro Rotelli e della collega Senatrice Simona Petrucci con i vertici di Seam Spa, la società che gestisce lo scalo civile maremmano, è stato molto proficuo sotto tantissimi aspetti e punti di vista, e ci ha fatto ancor meglio comprendere quale sia l’importanza economica, turistica e strategica di questo nostro scalo aeroportuale”.





“I numeri importanti che sono emersi durante l’incontro, - commenta il parlamentare di FDI - con ricavi aumentati notevolmente rispetto agli anni precedenti, l’ingresso di un nuovo socio, ma soprattutto l’aumento del numero di voli che nel 2022 ha sforato l’autorizzazione concessa dall’Aeronautica Militare che era di 2Mila voli, pone il problema di superare questo limite, come tra l’altro richiesto ed evidenziato dallo stesso CdA di Seam,”.

“Per quest’ultimo motivo, - spiega l’On.le Fabrizio Rossi - è mia intenzione attivarmi al più presto. Ho già richiesto un incontro con il ministro della Difesa Guido Crosetto, competente in materia, affinché questa soglia venga superata e portata almeno, come richiede lo stesso CdA, a 2.500 voli annui. Ma mi impegnerò anche sull’importanza di aumentare lo spazio da adibire alla sosta per i velivoli in arrivo presso il nostro scalo”.

“Lo scalo civile di Grosseto rappresenta un punto di forza e un fiore all’occhiello per la nostra economia e per il turismo di tutta la Maremma, che porta ricchezza e lavoro a tutto l’indotto, facendo conoscere il nostro territorio in Europa e nel mondo. Per questo e molto altro, sarà questo un mio principale impegno far sì che le richieste dei vertici della Seam siano accolte”, conclude il Deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.









Visualizza la galleria