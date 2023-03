Scadenza permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico

Grosseto: L'Amministrazione Comunale ricorda alla cittadinanza che il 31 marzo 2023 è prevista la scadenza dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Grosseto che riguardano le seguenti categorie: Enti (EZTL), Carico e Scarico e Carico Scarico Speciale (CS ZTL e CS1 ZTL), Pronto Intervento (PI ZTL), Assistenza e Medici (S ZTL e SM e SS ZTL) e i taxi.



L’Amministrazione Comunale chiede, quindi, ai cittadini di controllare le proprie autorizzazioni ed eventualmente di contattare l’ufficio Permessi ZTL in Via Zanardelli 2 per il rinnovo.

Per informazioni circa le modalità con cui procedere al rinnovo è possibile chiamare l’Ufficio Permessi ZTL al numero telefonico 0564/488520 nei seguenti orari: lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, martedì/giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00"