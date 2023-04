Attualità Scade il 15 maggio l'avviso per i contributi utili alla redazione del piano operativo 26 aprile 2023

26 aprile 2023 154

154 Stampa



Redazione Follonica: Con deliberazione c.c. 47 del 11.11.2019 è stato dato avvio al procedimento di formazione della variante al vigente piano strutturale e contestuale formazione del piano operativo. Il nuovo piano strutturale del Comune di Follonica è stato adottato con deliberazione c.c. 73 del 12.11.2021, e con deliberazione 6 del 24.03.2023 sono state approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al piano strutturale.

L'Amministrazione rende noto che il termine ultimo per la presentazione dei contributi al piano operativo è fissato alla data del 15 maggio 2023. I contributi presentati oltre tale data non verranno esaminati.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Scade il 15 maggio l'avviso per i contributi utili alla redazione del piano operativo Scade il 15 maggio l'avviso per i contributi utili alla redazione del piano operativo 2023-04-26T08:33:00+02:00 105 it Follonica, avviso presentazione di contributi utili alla redazione del piano operativo. Scadenza 15 maggio PT1M /media/images/follonica-palazzo-comunale-1.jpg /media/images/thumbs/x600-follonica-palazzo-comunale-1.jpg Maremma News Follonica, Wed, 26 Apr 2023 08:33:00 GMT