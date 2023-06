Scacchi: torna "Chess on the Beach 2023"

Grosseto: Per tutti gli amanti degli scacchi, questa estate torna “Chess on the Beach”, una serie di eventi promozionali di scacchi aperta a tutti organizzata dalla ASD Mattoallaprossima e che si svolgerà a Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e a Rispescia, offrendo una miscela di competizione e divertimento in un ambiente unico come solo la nostra Maremma può offrire.







L’evento prende il via il 9 giugno con una serata inaugurale speciale nella pittoresca Piazza del Porto della Maremma a Marina di Grosseto. Questa sarà l’occasione per assistere a una simultanea di scacchi da non perdere. Il giovane campione Leonardo Russo sfiderà fino a 20 avversari contemporaneamente, mostrando le sue abilità strategiche e la sua padronanza del gioco. Chiunque, appassionati, giocatori o semplici curiosi, possono provare a sfidare il Candidato Maestro.

Proseguirà poi a Marina di Grosseto dove si svolgeranno 6 tornei da Giugno a Settembre aperti a tutti, in 6 stabilimenti balneari diversi della ridente cittadina di mare.





A Castiglione della Pescaia si terranno 4 serate presso il piazzale Maristella, dove sarà possibile giocare, confrontarsi e provare a sfidare in due diverse serate i nostri più forti campioni.





Durante l’estate non mancherà neanche la partecipazione a Festambiente, dove gli istruttori e i giocatori di Mattoallaprossima terranno lezioni per i più piccoli e dove sarà possibile giocare in due serate speciali in un torneo e in una simultanea con il Campione Provinciale Baldo Gentile Giona Gabriel.





"Chess on the Beach" è un'esperienza unica che unisce la passione per gli scacchi e l'atmosfera estiva. Non perdete l'opportunità di unirvi a noi quest'estate e vivere il vostro amore per gli scacchi in un modo un po' diverso.





E’ possibile trovare tutte le informazioni sugli eventi su www.mattoallaprossima.it o contattando il l’organizzatore Giuseppe Russo 348 2683795