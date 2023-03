Scacchi, ottimo risultato per il piccolo Enrico Brandi

Grosseto: Nel torneo giovanile che si è svolto sabato scorso a Siena. Enrico Brandi, di soli 9 anni, ha dimostrato grande abilità e determinazione arrivando al secondo posto (primo pari merito, ma secondo per spareggio tecnico). Nonostante la giovane età, Enrico ha dimostrato di avere una grande attitudine al gioco degli scacchi e ha dato prova di un notevole spirito di competizione.



Enrico fa parte dei giovani scacchisti dell'associazione Mattoallaprossima Scacchi Grosseto, che da anni si dedica alla promozione e alla divulgazione della disciplina scacchistica attraverso corsi dedicati a grandi e piccoli.

Il prossimo fine settimana si terrà il Campionato Provinciale di Scacchi a Grosseto, un evento molto atteso dagli appassionati di questo sport, che si affronteranno in una due giorni di partite “a tempo lungo” per decretare il Campione Provinciale.

Lo sport degli scacchi non è solo una sfida mentale, ma anche un'opportunità per sviluppare abilità come la concentrazione, la pazienza e la capacità di pensare in modo strategico, informazioni sull’associazione si possono trovare su sito www.mattoallaprossima.it