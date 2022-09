“Sc'Arti”, quando il riciclo è arte. Conferenza-dibattito e laboratorio didattico

Venerdì 30 settembre il progetto dei Musei di Maremma debutta al Polo culturale Le Clarisse con gli interventi di Rodolfo Lacquaniti e Mauro Papa e un'attività di Clan



Grosseto: Il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura – che ne è capofila – ospita venerdì 30 settembre la prima tappa del progetto itinerante “Sc'Arti” promosso dal Sistema dei Musei di Maremma. Un''iniziativa di didattica, informazione e promozione legate al tema della sostenibilità ambientale, incentrata sull'arte del riciclo e del recupero dei materiali di scarto.

Il programma della giornata prevede alle ore 16.30, nella sala conferenza della struttura museale di via Vinzaglio, una conferenza-dibattito sull'arte del riciclo e il riciclo nell'arte, tenuta da Rodolfo Lacquaniti (artista, creatore del Giardino “Viaggio di ritorno” e della rassegna “La Biennale dello scarto”, che vede proprio in questi mesi tante opere esposte nel centro storico di Grosseto), mentre Mauro Papa (direttore del Polo culturale Le Clarisse) illustrerà un nuovo progetto, l'Archivio provinciale degli artisti. «Tutti gli artisti – spiega Mauro Papa – potranno iscriversi gratuitamente a “Regesto 2022 – l'Archivio provinciale degli artisti”, portare in Clarisse il loro materiale documentario e iscriversi a una mailing list che li terrà informati su bandi, concorsi e opportunità nel mondo dell'arte. Un progetto straordinario del quale annunciamo per la prima volta le modalità di adesione». Alla stessa ora, sempre al Polo Clarisse, gli operatori di Clan terranno un laboratorio sull'arte del riciclo dedicato ai bambini da 8 a 12 anni. Entrambe le iniziative sono a ingresso libero e gratuito (info e prenotazioni: 0564 488066; prenotazioni.clarisse@gmail.com).

Gli appuntamenti successivi di “Sc'Arti” sono in programma martedì 25 ottobre a Manciano (Museo di preistoria e protostoria), domenica 6 novembre a Vetulonia (Museo archeologico), martedì 15 novembre a Castel del Piano (Museo di Palazzo Nerucci), domenica 4 dicembre a Massa Marittima (Museo di San Pietro Orto), martedì 13 dicembre a Follonica (Pinacoteca Civica), martedì 17 gennaio a Saturnia (Polo culturale Pietro Aldi) e martedì 24 gennaio a Orbetello (Museo archeologico).